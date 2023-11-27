دارين العلي



اجتمع قياديو وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس تحضيرا لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة الوارد في التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.

وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان المسؤولين في وزارة الكهرباء مستعدون لمناقشة أعضاء لجنة الميزانيات بشأن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، خصوصا المخالفات المالية.

وذكرت المصادر ان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد بصدد تشكيل لجنة تحقيق لبحث ومناقشة المخالفات المالية التي عقب عليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء انه جار العمل على إخلاء 4 مخازن تابعة للوزارة من قبل وزارة الصحة في منطقة صبحان كانت قد قامت باستغلالها خلال جائحة «كورونا» وتخزين مواد طبية فيها.

ولفتت المصادر إلى أن المخازن المستغلة التابعة لـ «الكهرباء» خلال تلك الفترة 6 مخازن تسلمت الوزارة منها مخزنان، وجار التنسيق لتسلم المخازن الأربعة المتبقية.

وبينت أن الوزارة خاطبت وزارة الصحة عدة مرات من أجل أن تقوم «الصحة» بتسلم المواد التابعة لها والموجودة في تلك المخازن وإخلائها من أجل إعادة استغلالها من قبل «الكهرباء»، لافتة إلى أنه جار العمل على إخلاء تلك المخازن لإعادة استغلالها بالمواد التابعة للكهرباء.