عاطف رمضان



أكـــدت مصـــادر مطلعــة لـ «الأنباء» ان المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الاشغال العامة وقع مناقصة خاصة بالاشتراك في البرامج الخاصة بالمواصفات القياسية لقطاع المركز الحكومي والتدريب عليها وضمانها وصيانتها وتقديم الدعم الفني، وذلك مع شركة مكتب المستشار الوطني للاستشارات الإدارية والصناعية والاقتصادية والمالية.



وأضافت المصادر ان هذه المناقصة لدعم مختبرات المركز الحكومي وفق استراتيجية معدة من قبل الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف في وزارة الاشغال العامة م.إيمان العمر، حيث تهدف الى الارتقاء بالجودة ولتمكين المختبرات من القيام بالفحوصات وفقا للمواصفات القياسية العالمية (AASHTO ،ASTM ،DIN، ..) الاشتراك unlimited user للمواصفات القياسية الهندسية ASTM&AASHTO.



وتشمل المناقصة أعمال الصيانة والضمان كما تتضمن المناقصة الاشتراك في عضوية الجمعية الأميركية للفحص والمواد ASTM International لعدد 5 مهندسين في المركز الحكومي.



ولفتت المصادر الى ان المناقصة تتضمن تدريب موظفي المركز الحكومي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية للمعايير القياسية الدولية وتطبيقاتها وكيفية استخدام النسخة الإلكترونية، وكذلك كيفية الوصول إلى المواصفات المطلوبة وقراءة المعايير الدولية، وتحليل الفجوات وتحديد المجالات التي تحتاج الى تحسين بناء على المعايير الدولية، ونظام إدارة الجودة في المختبرات، والتحكم في الوثائق وإدارة الإصدارات.