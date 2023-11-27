المطيري: إرساء آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والجهات الحكومية لإيجاد صيغة موحدة تتصدى للتحديات



أسامة أبوالسعود



أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد العنزي أن أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل أحد التحديات الأساسية التي يوليها الاتحاد العام اهتماما كبيرا كونه يمس الشريحة الأكبر وهم العمال والعاملات ويعبر تعبيرا صادقا عن حرص اتحادنا العام لعمال الكويت على مستقبل العمال.



جاء ذلك خلال الندوة الوطنية المشتركة التي أقامها الاتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع منظمة العمل العربية بعنوان «اثر الذكاء الاصطناعي على العمل» والتي أقيمت بحضور مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ونائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد مراد، ورئيس الاتحاد الدولي للمتقاعدين محمد الحضينة، وممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت حسين التركيت، ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي حسين العازمي، ومستشار اتحاد عمال الكويت محمد العرادة، وسكرتير عام الاتحاد فلاح العازمي والعديد من الحضور من رؤساء النقابات والنقابين وغيرهم.



وقال العنزي: نعمل على تأمين الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الشعبية التي تحتاج لهذه الحماية، من اجل ايجاد ظروف الاستقرار في العمل والانتاج، وفتح الابواب امام مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلداننا اولا، ومن ثم امام الرقي والازدهار وارتفاع مستوى المعيشة لشعوبنا.



واضاف: إننا ندرك تماما أننا أمام مرحلة شاقة ومعقدة في الكويت والعالم العربي على حد سواء، نتيجة ما تعاني منه المنطقة المحيطة بنا من ظروف اجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة واضطرابات سياسية حادة، أضف إلى ذلك أن هناك تحديات كثيرة وخطيرة تعاني منها بلداننا العربية على اختلافها، وتتمثل بالدرجة الأولى بتفشي البطالة، والتراجع الاقتصادي والاجتماعي، واتساع حركة تنقل اليد العاملة، وفقدان الحماية الاجتماعية بالنسبة لأجزاء كبيرة من مكونات شعوب هذه البلدان.



تحدي المعوقات



وزاد بقوله: اننا ندرك صعوبة المعوقات التي تعترض طريقنا في هذا المجال، ولكنها لن تحبط عزائمنا، ونحن مصممون على التغلب عليها من اجل الانطلاق الى تحقيق الاهداف السامية التي نرغب جميعا في التوصل اليها.



واضاف: وعلينا قبل كل شيء أن نبني برنامجنا وخططنا على أساس متين وثابت، الا وهو الحوار الاجتماعي، وعلاقات الود والتعاون والعمل المشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة، لأن هذا هو صمام الامان الذي يضمن احلال الامن والاستقرار في علاقات العمل، ويخلق افضل الشروط للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ويؤهل مجتمعاتنا لإنهاء كل اشكال صراعاتها الجانبية المدمرة، والعودة لبناء اوطانها على اسس قوية وثابتة. وختم العنزي كلمته بالدعاء لغزة ونصرتهم على العدو الصهيوني.



حرب مدمرة



من جانبه، ألقى المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري كلمة قال فيها: إنها لأيام ثقال لم نشهد مثيلها منذ عقود، حرب مدمرة، إبادة جماعية، دماء الشهداء وجراح الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وتوسل الرجال لله عز وجل الذي يصدح في سماء غزة، يستنهض عروبتنا ومشاعرنا لنصرة قضيتنا، فلقد تجاوز الظالمون المدى، بسياساتهم العنصرية وإجرامهم واستبدادهم متجاوزين جميع القوانين والشرائع الدولية.



واضاف: فاستجابت الكويت حكومة وشعبا لتكون سباقة كعادتها في تقديم المساعدات الإنسانية عبر جسر جوي لإغاثة قطاع غزة، والثبات على مواقفها المبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني، والرافضة للتهجير القسري والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل، كما نثمن موقف مجلس الأمة بتبني مطلب ملاحقة قادة «الكيان الصهيوني الفاشي» كمجرمي حرب، وإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة وتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية».



مستقبل أفضل



وتابع المطيري: ومن رحم هذا الحزن والألم يولد الإصرار على مواصلة العمل للنهوض بدولنا العربية وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا، وان لقائي بكم اليوم ممثلين لأطراف الإنتاج الثلاثة في وطني الحبيب الكويت، بعث في نفسي الكثير من السعادة والأمل لمشاركتكم افتتاح أعمال هذه الندوة المهمة ومناقشة أحد مواضيع الساعة الذي تنعكس آثاره على حاضر ومستقبل أسواق العمل، لتفرض واقعا وأدوارا جديدة على كل طرف (حكومات وأصحاب عمل وعمالا) في عالم عمل متغير.. إنه الذكاء الاصطناعي الذي دخل حياتنا وأعمالنا بتسارع مذهل ليدخلنا في سباق عصيب مع الزمن وصل إلى معركة وجود بعض قطاعات العمل.



التحول الرقمي



وشدد على ان التحول الرقمي في الأعمال واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدث تطورا جذريا في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة للتشغيل وكذلك في أدوات وأساليب الإنتاج وعلاقات الاستخدام، مما يترتب عليه إحداث تطوير شامل في طرق التدريب والتأهيل ومناهج التعليم والتثقيف للعاملين والداخلين الجدد إلى سوق العمل، ناهيك عن إعداد وتجهيز جيل كامل هو الآن على مقاعد الدراسة في مراحل التعليم المختلفة لمواءمة مناهجه للتعليمية مع متطلبات واحتياجات أسواق العمل المستقبلية.



الحوار الاجتماعي



وتابع المطيري: نحن بحاجة إلى إرساء آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية لإيجاد صيغة تشاركية قوية وموحدة تتصدى للتحديات وتتخطى الصعوبات التي فرضتها حزمة من المتغيرات التكنولوجية الراهنة في مستقبل العمل، لتكون أهم مخرجاتها: تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل حماية كل فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وضعفا، فعلينا أن نعمل معا وبدعم لا متناهي من منظمة العمل العربية لنقلص من سلبيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونعظم الاستفادة من إيجابياته لضمان حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في جميع القطاعات وتكريس دورها المهم في استقرار ورفاهية المجتمع.