الدوحة - فريد عبدالباقي



استقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين، نظيره العراقي عدنان درجال، حيث تم خلال اللقاء التباحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك والسعي لتعزيز آفاق التعاون بما يخدم الاتحادين في مجال كرة القدم.



هذا، واستقر نادي الوكرة على ضم المحترف الإسباني لنادي ليون الفرنسي بابي شيخ ديوب لتدعيم الفريق بديلا للمدافع البرازيلي لوكاس مينديز الذي حصل على الجنسية القطرية ولعب مع «العنابي» مباراته الأولى أمام الهند في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027. وبذلك صرفت إدارة الوكرة النظر عن التعاقد مع أحد الثنائي المحترف للنادي الأهلي المصري أحمد عبدالقادر، والتونسي علي معلول، بسبب مغالاة الأهلي في طلباته المالية. ومن المتوقع أن يتم قيد اللاعب الإسباني ذي الأصول السنغالية بابي شيخ ديوب في سجلات الفريق.