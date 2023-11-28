هالة عمران



شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر الفيديو كونفرانس، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.



وقام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx.



وأوضح حسام هيبة أن المنصة تتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.