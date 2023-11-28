القاهرة ـ ناهد إمام



حصل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في فلسفة الاستراتيجية القومية، عن الرسالة المقدمة بعنوان «التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب».



جاء ذلك أثناء مناقشة الرسالة بمقر الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.



وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من اللواء د. محمد عبد المنعم نعيم مشرفا ورئيسا ود.طه السيد عضوا ود. صالح الشيخ عضوا.



وفي ختام المناقشة «أشادت لجنة المناقشة والحكم بالرسالة التي قدمها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأعلنت حصوله على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى».