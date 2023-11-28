لاتزال «بينانس» تتصدر قائمة أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم من حيث أحجام التداول المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر، وفقا لبيانات جمعها محللو «ذا بلوك».



وبلغت قيمة أحجام التداول لدى «بينانس» ـ التي تأسست عام 2017 ـ 3.3 تريليونات دولار، لتتفوق بفارق كبير عن أقرب منافسيها «يوبيت» Upbit و«أو كيه إكس» OKX و«كوين باس». وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرت «بينانس» ومؤسسها تشانجبينج تشاو بالذنب في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية، واستقال تشاو من منصب رئيس مجلس إدارة البورصة.



يذكر أنه على الرغم من أحجام التداول الكبيرة إلا أنها لاتزال تقل كثيرا مقارنة بالعالم السابق بالنسبة للعديد من المنصات الكبرى.