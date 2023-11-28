طالبت الكويت بضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، داعية الى أهمية فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.



جاء ذلك في كلمة الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت د.خالد مهدي أمام اجتماع أعمال الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وقال مهدي إن «اجتماع الدورة الخامسة يأتي في ظل أزمة طاحنة يمر بها أهلنا في قطاع غزة عنوانها العريض «قتل الأطفال والنساء وكبار السن وتدمير الممتلكات والبنية التحتية وهدم البيوت» بوحشية ودون رحمة بعيدا عن المبادئ الانسانية والأعراف والقانون الدولي».



واستنكر الصمت والتقاعس الدولي الواضح اللذين ضربا كل القيم والمبادئ الانسانية ما أدى الى ظهور ازدواجية المعايير التي ستكون لها تبعات سلبية مستقبلا على احترام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان.



وشدد مهدي على استمرار تصدر القضية الفلسطينية قائمة أولويات السياسة الخارجية للكويت وعلى الموقف الثابت الراسخ تجاه حق الشعب الفلسطيني في نيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



على صعيد متصل، أعلن د.خالد مهدي، وفي إطار متابعة الكويت إنجاز القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة للمجلس، عن إطلاق تقرير «استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيرات الديموغرافية لسكان الوطن العربي» الذي اقترحته الكويت في وقت سابق.



وأضاف أنه تم إعداد التقرير مع فريق عمل كويتي من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع فريق عمل من الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية.