استعرضت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي، خلال مداخلتها عند مناقشة تسميات المناطق الجديدة، المدلول التاريخي لأسماء المدن على النحو التالي:



٭ تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات باسم الجون فيه تعارض وتضارب مع موقع مهم قائم وهو من معالم الكويت، واقترحت ان يكون الاسم: إما التحرير أو الدانة أو الجوهرة، أوالعليا.



٭ ضاحية جنوب عبدالله المبارك «السور»، سور الكويت سور تاريخي شيد حول مدينة الكويت والتي بنيت حولها 3 أسوار وتم هدمها نتيجة التوسع العمراني، والسور هو معلم بموقعه والذي ميز اهل الكويت ومدينة الكويت.



وقالت ان منطقة جنوب عبدالله المبارك لا يرتبط موقعها الجغرافي بالمعلم الشهير، ومنعا من اللبس الذي قد يحصل للأجيال القادمة يجب عدم تسمية المنطقة المذكورة بالسور واقترحت مسميات بديلة مثل: الدرة أو الدانة أو العليا أوالهامة.