علي إبراهيم



أظهر تقرير ديوان المحاسبة حول تقييم كفاءة وفاعلية إدارة الرعاية الأسرية في صرف المساعدات الاجتماعية، أن 3455 شخصا تم ترفيع المساعدات العامة لهم، فيما تم تخفيض المساعدات لنحو 6724 شخصا، وأوقف الصرف لـ10797 شخصا آخرين، وتم ربط مساعدات لـ 6518 شخصا خلال 2022، فيما بلغت قيمة المساعدات المنصرفة في 2022 نحو 239 مليون دينار، تستحوذ 3 فئات على 76% من المبالغ، بواقع 181.4 مليون دينار.



وكشفت البيانات ان مساعدات ربات البيوت تأتي على رأس القائمة مستحوذة على 46.4% من إجمالي المساعدات بما قيمته 110.9 ملايين دينار، تلاها مساعدات المطلقات التي تستحوذ على 15.2% بما قيمته 36.32 مليون دينار، ثم المساعدات الموجهة لحالات الشيخوخة التي تستحوذ على 14.3% بما قيمته 34.17 مليون دينار.



وتفصيليا، أظهر التقرير أن عدد الحالات التي تم ترفيع المساعدة العامة لها خلال 2022 بلغ 2125 حالة تتضمن 3455 شخصا، بمبلغ 1.1 مليون دينار تركزت في فئة حالات المطلقات بـ 379 ألف دينار بنسبة 33.4% لنحو 715 حالة بعدد أفراد بلغ 1020 شخصا، تلاها فئة حالات الشيخوخة بـ 146 ألف دينار بنسبة 13% لعدد 306 حالات بعدد أفراد بلغ 316 شخصا.



ووصل إجمالي الحالات التي تم ربط المساعدة العامة لها خلال 2022 نحو 4868 حالة بعدد أفراد يبلغ 6518 شخصا بإجمالي قيمة وصلت إلى 11.1 مليون دينار تركزت في فئة حالات ربات البيوت بقيمة 3.3 ملايين دينار بنسبة 30% لعدد 1191 حالة وبذات العدد للأفراد، تلاها فئة حالات المطلقات بقيمة بلغت 1.8 مليون دينار بنسبة بلغت 792 حالة بعدد أفراد بلغ 949 شخصا.



وشهد عام 2022 تخفيض المساعدة الاجتماعية لـ 5549 حالة بعدد 6724 شخصا، بإجمالي مبلغ وصل إلى 2.1 مليون دينار، فيما تركزت تلك المبالغ في حالات المطلقات بـ739 ألف دينار بنسبة 34% لنحو 1765 حالة لعدد 2334 شخصا، تلاها فئة بنات غير متزوجات بـ 496 ألف دينار بنسبة 23% لعدد 1395 حالة بعدد 1395 شخصا، ثم حالات الشيخوخة بـ 1233 حالة وبعدد 1277 شخصا.



وأظهر التقرير أن إجمالي الحالات التي تم إيقاف صرف المساعدة العامة لها خلال 2022 بلغ 9193 حالة بإجمالي عدد أفراد بلغ 10797 شخصاً بقيمة وصلت إلى 31.5 مليون دينار تركزت في فئة حالات ربات البيوت بـ6.1 ملايين دينار بنسبة 19.5% لعدد 1599 حالة، تلاها فئة المطلقات بـ 5.7 ملايين دينار وبنسبة 18.3% لـ1642 حالة لعدد 2031 شخصا. وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات للحالات التي تم إيقاف الصرف لها جاءت خلال الـ3 سنوات الماضية كالتالي: نحو 34.4 مليون دينار لـ 8998 حالة في 2020، و35.6 مليون دينار لـ9790 حالة في 2021، و31.6 مليون دينار لـ 9193 حالة في 2022.



ولفت التقرير إلى أن أغلب تلك الحالات تتمثل في منتفعين تأخروا في الوفاء بالمستندات المطلوبة للمراجعة السنوية مع إدارة الرعاية الأسرية تطبيقا للمادة 7 من قانون المساعدات العامة رقم 12/2011.



أكبر المستفيدين



أظهرت البيانات أن عدد الأسر التي تصرف مساعدات عامة في الكويت من قبل إدارة الرعاية الأسرية يبلغ نحو 39.42 ألف أسرة، تتضمن نحو 44.22 ألف فرد، وجاءت أكبر أعداد المستفيدين كالتالي:



17197 لـ «ربات البيوت»



7662 لـ «المطلقات»



6554 لـ «الشيخوخة»



2952 لـ «بنات غير متزوجات»