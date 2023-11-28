مريم النصرالله: رفع كفاءة موظفينا يضمن استمرار نمو أعمال البنك في المستقبل على جميع الأصعدة



في إطار حرصه على تطوير كوادره البشرية بأفضل برامج التدريب والتطوير، يواصل بنك الكويت الوطني سلسلة محاضراته التي ينظمها لموظفيه وتتناول العديد من المواضيع ذات الصلة بالعمل المصرفي مثل التحول الرقمي والابتكار وقيادة التغيير الفعالة ومهارات التواصل والتفاوض، وذلك بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال IE Madrid.



وتعد هذه هي المحاضرة الخامسة من سلسلة المحاضرات التي ينظمها الوطني لموظفيه، وجاءت تحــــت عنـــوان «قيادة التغيير الفعالة» وحاضر فيها أرت أوبرتي أحد أبرز الخبراء المتخصصين في الإستراتيجية والتحول والقيادة في كلية إدارة الأعمال IE Madrid.



وسلطت المحاضرة الضوء على التحولات الجذرية في نماذج الأعمال بسبب احتياجات البيئة المتغيرة بفضل التطور التكنولوجي المتسارع والتغيرات في سلوك المستهلكين، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية وأزمة المناخ، وخطط المؤسسات للتكيف مع كل هذه التغيرات على جميع الأصعدة.



وركـــزت المحاضرة على دراسة حالة لرعاية التحولات الإستراتيجية وتنفيذها على مستوى المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال، حيث إن قيادة عمليات التغيير تستلزم بذل القادة جهودا عقلية وعاطفية وجسدية ما يجعله مهمة شاقة بالنسبة لهم.



كما شارك أرت المتدربين بعض الأفكار العملية حول كيفيــة أن يصبحوا قادة تغيير أكثر فاعلية من خلال تجنب الوقوع في دائرة الإخفاقات، وماذا يمكن للقائد فعله إذا وقع في أحد الأخطاء، للعودة إلى المسار الصحيح.



وبهذه المناسبة قالت مريم النصرالله المسؤولة في إدارة المواهب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني: إن الاستثمار في العنصر البشري جزء رئيسي في ثقافة واستراتيجيات بنك الكويت الوطني وركيزة أساسية لجهود البنك لتحقيق نمو مستدام وخلق جيل مصرفي يمكنه القيادة في المستقبل.



وأضافت النصرالله: لدينا قناعة راسخة بأن رفع كفاءة موظفينا وتسليحهم بأحدث برامج التدريب والتطوير يضمن استمرار نمو أعمال البنك في المستقبل على جميع الأصعدة، لاسيما أن ريادة الوطني على الصعيدين المحلي والإقليمي ترتكز في المقام الأول على الارتقاء بالكوادر البشرية العاملة لديه.



وأكدت أن «الوطني» لا يدخر جهدا في تطوير كوادره البشرية ويسخر جميع الإمكانات للمساهمة في تطورهم المهني، لذلك فإن مبادرات التعلم والتدريب وصقل مهارات الشباب تتبوأ مكانة مهمة في صميم خطط البنك الإستراتيجية.



ويملك أرت خبرة واسعة تمتد على مدار 30 عاما في مجال الإستراتيجية وتحويل الأعمال والقيادة والاستشارات الإدارية العليا وعمل مع العديد من الشركات الرائدة في دول مختلفة مثل المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط ومنطقة رابطة الدول المستقلة، كما عمل مديرا لمجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، كما أنه متخصص بدعم الرؤساء التنفيذيين وفرقهم العليا في الشركات الرائدة لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الناجحة والإبداع في بيئة الأعمال المتغيرة.



وتعد كلية إدارة الأعمال IE Madrid التي تأسست في عام 1973 واحدة من أكبر كليات إدارة الأعمال في العالم حيث تحل بشكل دائم في قمة التصنيف العالمي المعترف به من قبل المجلات والصحف العالمية مثل فوربس وذي إيكونوميست وفايننشال تايمز وبلومبيرغ.