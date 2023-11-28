توج نادي القرين ببطولة اتحاد الاسكواش الـ 16 المفتوحة والتي اختتمت الاحد الماضي وأقيمت بملاعب مجمع الشيخ سالم الصباح الدولي في منطقة جنوب السرة. وقد حصل القرين على مجموع نقاط 1590، وبذلك يحصل على ثلاث نقاط بكأس التفوق العام، فيما جاء خيطان ثانيا بـ 1110 نقاط ونقطتين بكأس التفوق، وحصل اليرموك على المركز الثالث بـ 905 نقاط ونقطة بكأس التفوق.



وعقب المباراة الختامية قام بتقديم الكؤوس والميداليات على اللاعبين الفائقين أمين السر العام حامد العمران وعضوا الاتحاد عادل الغريب وأحمد العدواني. وتوج بلقب العمومي لاعب اليرموك عمار حسين، وجاء لاعب النصر يوسف جمال ثانيا فيما حصل علي البرونزية شملان حاجي (اليرموك) وراشد بورسلي (الشباب).



وفي فئة تحت 19 سنة توج لاعب القرين عبدالرحمن المغربي بطلا، فيما جاء اللاعب المميز جاسم الغريب ثانيا (اليرموك) وحصل على البرونز اللاعبان قدير جول (خيطان) وخالد الفوزان (القرين).



وفي فئة تحت 17 سنة: الاول عبدالله هاني (القرين)، والثاني طلال جول (خيطان)، والثالث لاعبا القرين فهد الغيص وخالد الفوزان.



وفي فئة تحت 15 سنة جاء الترتيب تواليا عبدالله هاني ومهدي أسامة (القرين) عبدالرحمن الكندري وعبدالمحسن العتيبي (خيطان). وفي فئة 13 سنة توج لاعب خيطان صالح الكندري باللقب، وجاء أحمد رانجين ثانيا وكلاهما من خيطان، واحرز البرونزية سلمان الصالح (القرين) وعبدالله حسين رضا (العربي). وفي فئة تحت 11 سنة تألق لاعب القرين الواعد سلمان الصالح واحرز الذهبية، فيما جاء لاعب الكويت عبدالله العلي ثانيا وحصل على البرونزية عبدالله أحمد السباعي (القرين) وسعود علي الفوزان (العربي).



وفي فئة السيدات أحرزت لاعبة العربي بسملة الشامي الذهبية وجاءت لاعبة القرين الواعدة عائشة المذن في المركز الثاني، فيما حصلت على البرونزية سارة العلي (الكويت) ووسن العون (القرين).