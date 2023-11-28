يحيى حميدان



يستهدف الكويت تجاوز اختبار الكهرباء العراقي بنجاح عندما يستضيفه على ستاد جابر الدولي مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



ويلتقي في المجموعة نفسها اتحاد أهلي حلب السوري مع الوحدات الأردني في مدينة الطائف بالسعودية.



ويحتل «الأبيض» المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الوحدات صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر الكهرباء برصيد 7 نقاط، ويقبع أهلي حلب في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.



ويدرك الكويت بقيادة مدربه الصربي بوريس بونياك، أن تحقيق الفوز ولا شيء سواه هو الطريق الوحيد نحو خطف صدارة المجموعة والتأهل المباشر للدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، على اعتبار أن أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث سيتأهل منهم فريق واحد فقط، وهو ما لا يريده الفريق الكويتاوي لتفادي الحسابات المعقدة.



ويحتاج «الأبيض» لتأمين دفاعه، حيث بدا أن الفريق يعاني بعدما استقبل أهدافا في مبارياته السبع الأخيرة، وفي مثل مباريات اليــــوم لا مجال لاستقبال أي هدف كون المهمــــة ستكـــــون صعبة.



ويعود عبدالرحمن كميل لحراسة مرمى الكويت بعدما استنفد عقوبة إيقافه في المسابقة القارية، وسيعتمد بونياك على التونسي بلال عيفة وفهد الهاجري وسامي الصانع ومحسن فلاح في خط الدفاع، وأمامهم الثلاثي المغربي مهدي برحمة وعلي حسين وأحمد الظفيري في وسط الملعب، وفي المقدمة يتواجد التونسي طه ياسين الخنيسي والبحريني محمد مرهون ومحمد دحام.



في الجهة المقابلة، لا يقدم الكهرباء العروض المنتظرة منه في الدوري العراقي، حيث يحتل حاليا المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط بعد مرور 5 جولات، على عكس تألقه في كأس الاتحاد الآسيوي واحتلاله صدارة المجموعة التي تضم فرقا صعبة ومعروفة.



بونياك يحذر



وفي المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس، قال مدرب الكويت بونياك إن لقاء الكهرباء لن يكون سهلا بسبب المستويات التي يقدمها الفريق العراقي، لاسيما في المباراة الأولى بين الجانبين، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.



وأشار بونياك إلى أن الضغوط التي يمر بها فريقه تعتبر إيجابية وهو ما سيمنحنا الحافز لتقديم كل ما نملك.



من جانبه، أكد مدرب الكهرباء لؤي صلاح، أن فريقه لا يعاني من أي ضغوط لكون مشاركته الحالية هي الأولى في تاريخ النادي.



وبين صلاح أن مواجهة اليوم لن تكون حاسمة بالنسبة لفريقه في مسألة الصراع على التأهل للدور التالي.



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