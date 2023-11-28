الخليج يحصد اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه



يعقوب العوضي

تغلب القادسية على نظيره الكويت 32-31 ليحصل الأصفر على المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة الأندية الآسيوية الـ 26 لكرة اليد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، بضاحية صباح السالم، وجاءت المباراة كأداء واجب ثقيل على الفريقين، بعدما فقدا المنافسة على لقب البطولة، وحل الأبيض في المركز الرابع.

جاء الشوط الأول متقلبا في مجرياته، تقدم القادسية في مطلعه، وعادل الكويت النتيجة 12 -12عند الدقيقة 16، وسجل الكويت تقدمه الوحيد 14-13 عند الدقيقة 19، وتناوب بعدها الفريقان على التسجيل بهدف لهدف، حتى الدقائق الأخيرة. وتألق الياباني ياسوهيرا ليقود الأصفر لأخذ المبادرة والتقدم بهدفين في آخر دقيقة من الشوط، لكن فريق المدرب هيثم الرشيدي تمكن من تقليص الفارق إلى هدف وحيد 22-21 في آخر 10 ثوان.

وقد بدا تأثر لاعبي الفريقين كبيرا بعدم التأهل إلى المباراة النهائية، حيث ظهرت عدم الجدية في الدفاع بشكل جلي، ودلل عليها وفرة الأهداف التي دخلت شباكهما معا وسهولتها بذات الوقت، بالإضافة إلى غياب الروح والعزيمة العالية في الهجمات، فضلا عن تلاشي الهجوم الخاطف «FAST BREAK» لكليهما.

تحسن أداء الفريقين في الشوط الثاني، وتألق الحارسان التونسي أصيل النملي، وحسن صفر في الذود عن شباكهما، ليرتفع الرتم العام للمواجهة، ويتعادل الفريقان بـ 28 هدفا لكل منهما في الدقيقة 15، وتواصلت المنافسة متكافئة مع أفضلية نسبية للأصفر، وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة إثارة كبيرة، بعد تعادل الفريقين 31-31 لكل منهما، لكن الياباني ياسوهيرا تمكن من خطف الفوز للقادسية في آخر 7 ثوان للمباراة، ليحقق الأصفر المركز الثالث وبرونزية البطولة الآسيوية.

وتوِّج الخليج السعودي بلقب البطولة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على العربي القطري 35-33 بعد التمديد إثر التعادل في الوقت الأصلي 27-27 بعد مباراة مثيرة بين الجانبين وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا.