حقق منتخبنا الوطني المكون من اللاعبين محمد الموسوي وسلمان الموسوي ومحمد أحمد المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الـ (كاتا) ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه جولة لشبونة التي اختتمت أول من أمس في البرتغال بمشاركة أبرز اللاعبين المحترفين في اللعبة.



إلى ذلك، فاز المنتخب الوطني للكراتيه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة (كراتيه 1 سيريس ايه) لعام 2023 التي نظمها الاتحاد الدولي للكراتيه في البرتغال بمشاركة 72 دولة على مدار ثلاثة أيام.



وقال سفيرنا لدى البرتغال حمد الهزيم في ختام منافسات البطولة إن اللاعبين سيد الموسوي وسيد الموسوي ومحمد حسين فازوا بمسابقة الكاتا جماعي في البطولة التي أقيمت في بورتو البرتغالية والتي شارك أكثر من ألف لاعب من المصنفين على مستوى العالم في مسابقاتها الـ 14 في الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات بأوزان مختلفة.