دشنت جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري قافلة مساعدات إنسانية إغاثية لمصلحة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي في تصريح إن قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة الى قطاع غزة تضم 35 شاحنة محملة بمواد (طبية وغذائية ومعيشية) تصل الى نحو 500 طن.



وأضاف ان هذه الشاحنات سيتم توجيهها الى مدينة العريش تمهيدا لإدخالها الى الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدا انها تأتي تلبية لاحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني.



وذكر المسؤول الكويتي ان إجمالي مساعدات الكويت حتى هذه اللحظة بلغ نحو 1300 طن شملت (مواد طبية وغذائية وخيما وكراسي) بجانب حوالي 40 سيارة إسعاف مجهزة بكامل المعدات الطبية.



ولفت الى ان أكثر من 80%من المساعدات دخلت الى قطاع غزة، معربا عن تقديره للهلال الاحمر المصري على التعاون والتنسيق المستمر لإيصال هذه المساعدات الإنسانية.



وأكد الحساوي استمرار المساعدات التي تأتي من منطلق المسؤولية الانسانية والاجتماعية لدولة الكويت، معبرا عن شكره لجميع الجهات الداعمة في هذا العمل من متبرعين وبنوك وشركات وجمعيات خيرية.



بدوره، قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر في تصريح مماثل لـ «كونا» انه فور اندلاع الأحداث في قطاع غزة تتواصل التنسيقات بين جمعية الهلال الأحمر المصري والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر حول العالم لتنسيق تقديم المساعدات اللازمة وفقا للاحتياجات الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار الى الاستجابة السريعة لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات الاغاثية والدعم الانساني برا وجوا وشملت هذه المساعدات مواد إغاثية وسيارات إسعاف عبر الجسر الجوي القادم من دولة الكويت بواقع 28 طائرة الى مطار العريش.



ولفت الناظر الى توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والمصري تم بموجبه توفير شحنة كبيرة من المساعدات الاغاثية شملت «الأغذية والمياه والمراتب والأدوية والمستلزمات الطبية» تنقل إلى معبر رفح وتسلم الى الفلسطينيين ما رفع إجمالي مساعدات دولة الكويت الى نحو 1300 طن.



وأشاد بدور دولة الكويت على التواصل الدائم والمستمر والمتمثل في جمعية الهلال الأحمر الكويتية في تقديم الدعم الانساني والاغاثي للاشقاء في فلسطين.



وأوضح الناظر ان هذه المساهمات تأتي من الهلال الأحمر الكويتي ضمن سلسلة ممتدة من التعاون الإنساني، حيث سبقتها مبادرات عدة آخرها منها مبادرة إنسانية بتقديم مساعدات للشعب السوداني عقب الأزمة الأخيرة، حيث نقل هذه المساعدات إلى السودان بالمجهود الحربي البحري المصري.



وبين ان جهود الهلال الأحمر المصري أسفرت بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة ومساندة من جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات عن تسليم عدد 1814 شاحنة للهلال الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) محملة بأكثر من 30 ألف طن من المساعدات.