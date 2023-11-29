يستعد اتحاد الفروسية بقيادة الرياضي المخضرم مسعود جوهر حيات لافتتاح النسخة الثالثة من الدوري المحلي، وذلك بوضع اللمسات النهائية لانطلاق البطولة التي تبدأ جولتها الأولى الجمعة المقبل بمشاركة فرسان الأندية المحلية.



من جهتها، قالت الحكمة الدولية نبيلة العلي أمين سر اتحاد الفروسية إن الاتحاد جاهز للبطولة التي ستقام جولتها الأولى بمضمار نادي المسيلة في منطقة صبحان وسط استعداد متميز من فرسان الأندية المحلية وتوقعات بموسم يشهد منافسة قوية بين أكثر من فارس على المراكز الأولى.



وأضافت أن كل جولة من جولات الدوري تقام على يومين متتاليين، وفي نهاية البطولة يحصل الفارس صاحب أعلى نقاط على لقب البطولة، حيث تشتمل المنافسات على أشواط للمحترفين والهواة والناشئين.



يذكر أن فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي فاز بلقب النسختين الماضيتين من الدوري.