رسم جمهور فريق الخليج السعودي لكرة اليد مساء الإثنين لوحة أضفت أجواء احتفالية على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة، وذلك بعد الظفر بلقب البطولة الآسيوية الـ 26 للأندية أبطال الدوري التي استضافها نادي القادسية، الذي حصد الميدالية البرونزية بالفوز على نادي الكويت 31-30 في مباراة تحديد المركز الثالث.



وجسدت احتفالات جمهور الفريق السعودي باللقب الأول، والذي جاء على حساب العربي القطري 35-33، عمق محبته لفريقه وحملت في طياتها أسمى معاني الوفاء، حيث حل ضيفا على البلاد طوال أيام البطولة مشجعا فريقه بحرارة عالية ومتسلحا بالثقة بلاعبيه وقدرتهم على تحقيق هذا الحلم والتتويج باللقب القاري الأول في تاريخه،



وبذلك تأهل «الخليج» مباشرة إلى بطولة كأس العالم للأندية ممثلا عن قارة آسيا.



شهدت المباراة النهائية إثارة وندية بين الفريقين من خلال شن الهجمات لتنتهي بالتعادل 27-27 في وقتها الأصلي، علما أن الخليج كان متأخرا بفارق 3 أهداف قبل نهاية اللقاء بـ 3 دقائق. وبعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية استمر السجال ليحسم النتيجة في الشوط الرابع بواقع 35-33.



وقد استضاف نادي القادسية البطولة على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة بمشاركة 11 ناديا بعد انسحاب نادي الصلاح الفلسطيني، وهي: القادسية والكويت والخليج السعودي والعربي والغرافة القطريان والنجمة البحريني وساي والنسر الذهبي الهنديان والجيش العراقي وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي.