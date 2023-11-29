فاجأت الفنانة باميلا الكيك الجمهور بتصريحات تتعلق بالفنانة نادين نجيم وعدم تهنئة الأخيرة لها بنجاح مسلسل «كريستال»، وقالت: لم أتلق أي تهنئة من نادين نجيم لا في السر ولا في العلن.. ولا يهمني الموضوع أساسا، معلقة عن سبب عدم تهنئة نادين لها: «من الممكن لأنها تخاف مني».



وأكدت باميلا، خلال لقائها في برنامج «المجهول» على قناة «lbc» اللبنانية، أن الخلاف بينها وبين نادين بدأ من قبل مسلسل «سمرا» الذي شاركتا فيه قبل سنوات. وأردفت: لا أستطيع أن أتحدث عن الموضوع في الوقت الحالي، وهناك الكثير من الأسرار التي أحتفظ بها ولن أتكلم فيها بالوقت الحالي لأنني إذا تكلمت بها بهذا العمر قد تبدو حادة، لكن بعد مرور زمن سأتحدث عنها.



وقالت باميلا إنها تجتهد وتعمل على نفسها وانها تهنئ زملاءها بنجاحاتهم، ولكن ليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما من خلال التواصل معهم، ووصفت سيرين عبدالنور بـ «قماشة الروح»، مؤكدة أنها لا تعتب على زملائها الذين لا يقدمون لها التهنئة على نجاحها، لافتة إلى أنها تنتظر مشاهدة أعمال كل من زميلاتها ندى أبوفرحات، ريتا الحايك، ديامان بو عبود، وكارمن بصيبص.



يشار إلى أن الفنانة اللبنانية باميلا الكيك كانت قد تشاركت بطولة مسلسل «كريستال» الذي انتهى عرضه مؤخرا مع عدد من النجوم، منهم: محمود نصر وستيفاني عطاالله وخالد شباط، وآخرون، حيث حقق العمل نجاحا كبيرا ونسب متابعة عالية.