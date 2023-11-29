اختتمت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ولكزس مشاركتهما في سباق GulfRun الذي أقيم مؤخرا في مدينة الكويت لرياضة المحركات. ويحتوي GulfRun أيضا على معرض للسيارات، حيث يستضيف أجنحة خاصة بوكلاء السيارات لعرض مركباتهم وتوفير تجربة القيادة للزوار بالإضافة لمهرجان White Expo الذي يشمل أكشاك المتاجر والأنشطة المتنوعة والموسيقى الحية، مع تواجد العديد من المطاعم والمقاهي.



وأظهرت لكزس قمة الفخامة المعززة بالتكنولوجيا المتقدمة والأداء المتقن من خلال عرض موديلات LC وRX500 وLX وLS وES وRC وNX، كما تم تقديم فرصة لمرافقة سائق محترف للقيام بدورتين على مضمار السباق لمنح عملائنا الشعور بأجواء الإثارة من خلال تجربة أحد موديلات لكزس التالية: IS 350F وLC 500 وRC 350 F.



وذكر محمود أبو ظهر، مدير أعمال أول لكزس ـ الكويت: «لكزس هي العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات الفاخرة في العالم، خاصة في الكويت، وهي العلامة التجارية الأكثر رواجا للسيارات الفاخرة. لقد أسعدنا التجاوب الكبير للحضور في جناح لكزس، حيث رأينا مدى شغف الجمهور خاصة بين الشباب من الجنسين. كما يسرني أن أشكر منظمي هذه الفعالية الكبيرة «GulfRun» وأهنئهم على نجاحهم الرائع».



إضافة الى عرض السيارات وتجربة القيادة على المضمار، احتوى جناح لكزس على جهاز محاكاة نشط ترفيهي، ومنطقة الواقع الافتراضي، حيث يتمكن الزوار من استكشاف طرازات لكزس بوضوح بطريقة افتراضية بالإضافة إلى متجر للإكسسوارات. وتم أيضا توزيع الهدايا التذكارية على العملاء في ركن الضيافة لمن أكمل اختبار القيادة، وهدايا أخرى للأطفال الذين زاروا جناح لكزس.



الجدير بالذكر أن أول سباق GulfRun كان قد أقيم في حلبة البحرين الدولية عام 2006، وأصبح من أهم الأحداث التي تشغل حلبة الفورمولا 1. ومع افتتاح مدينة الكويت لرياضة المحركات، تم إطلاق السباق في الكويت في الوقت المناسب، حيث يتم وضع سيارات السباق في فئاتها الخاصة وفقا للقدرة والقوة والوزن ونوع الإطارات والمشاركة في يومين من السباق لتأمين أسرع النتائج في فئاتها.



وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت لكزس تتخطى الحدود لرفع معايير تجربة العملاء وتعكس مفاهيم «أوموتيناشي» التي تمثل عراقة الضيافة اليابانية.



كما تحدثت بدور فيصل الساير، مديرة الإعلان والترويج فقالت: «إنني أقدر جهود وتعاون مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سوفيكس سبورتس في هذا الحدث الضخم، فقد تمكن فريق لكزس من ابتكار جناح متميز، حيث يمكن للزوار استكشاف علامة لكزس التجارية ومنتجاتها. لقد كان هدفنا هو توفير تجربة عصرية معززة بلمسة تكنولوجيا متقدمة، ومن المؤكد أننا سنستمر في شراكتنا لمثل هذه الفعاليات في المستقبل لأجل عالم لكزس المميز».