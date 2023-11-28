اختتم مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله عادل الشرهان الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي والذي ترأس خلاله الوفد المشارك بالاجتماع والذي عقد بتاريخ 27/11/2023 بمقر الامانة العامة لدول المجلس التعاون في الرياض وذلك استكمالًا لجهود وتعاون المدراء العامين للجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية في الدول الاعضاء ورقمنة العمل الجمركي المشترك واشرافهم المباشر على تنفيذ الخطة التنفيذيه المقررة وفق البرنامج الزمنى لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.

وأكد الشرهان على متابعته الجادة لآلية التصعيد لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة والمشاريع واعداد منصة إلكترونية، الأمر الذي يتطلب التنسيق الجاد مع الجهات الحكومية لمواكبة العمل مع الدول الاعضاء بتحقيق الاهداف، فمن غير الممكن التأخر في توحيد الإجراءات والانظمة التي ستطبق في المنفذ الاول من خلال تحليل الوضع الراهن وإغلاق الفجوات الحالية والتي تؤثر على حرية انتقال السلع بين دول المجلس.

وشدد المدراء العامون للجمارك على وضع آلية محددة ومكتوبة وتنشر بشفافية لمعالجة قضايا التبادل التجاري التى يواجهها المستوردون والمصدرون وجميع شركاء العمل في الادارات الجمركية، وطالبوا اللجان الفنية بالتسريع في مهامهم كإنهاء تعديلات الدليل الموحد للاجراءات الجمركية بما يتواءم مع قانون الجمارك الموحد المعدل ولائحته التنفيذية والمذكرة الايضاحية ليكون اكثر مرونة ويواكب التطورات في العمل الجمركي والدليل الإجرائي والفني لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ونشر قاعدة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة واعتماد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة والمنفردة وآلية انتقالها وتدابير موحدة للفسح الجمركي للمشغل الاقتصادي المعتمد وتوحيد النماذج ووضع نظام موحد للعبور وتقديم تسهيلات لحاملي (بطاقة التير) ووضع خطة لمواجهة التحديات المتعلقه بتباين المتطلبات ومعايير الامن والسلامة للمنافذ بتطبيق ادارة المخاطر.

واكد الشرهان كذلك على طلب كافة المدراء العامين للجمارك بتسريع إقرار مشروع الموازنة التفصيلية للهيئة من الجهات المختصة في الدول وذلك لاستكمال تشغيل المشاريع الرئيسية كالمرتبطة بالاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي للتكامل التقني بين انظمة الهيئة وادارات الجمارك بالدول الاعضاء، حيث تم اقرار استقلالية الهيئة وممارسة مهامها وفق نظامها الداخلي ومن ناحية اخرى تم الاتفاق على وضع التدابير الاحترازية للحد من الاتجار غير المشروع للتبغ ومشتقاته.

واضاف الشرهان أن الإدارة العامة للجمارك وضعت خطة لتنظيم ورش عمل لكافة شركاء العمل والجمهور وذلك للتعريف بجميع البرامج والإجراءات المستحدثة والتي ستطبق بشكل موحد على مستوى دول الخليج مثل دليل الأحكام المسبقة والمشغل الاقتصادي المعتمد وبطاقات العبور "تير" والدليل الموحد للاجراءات الجمركية والدليل الاجرائي والفني بتحويل الرسوم آلياً ومعالجة قضايا التبادل التجاري وتعديلات التعريفة الجمركية الموحدة وإجراءات البريد السريع والشحنات الشخصية ساعين للتعاون الجاد مع كافة المتعاملين وحرصاً لتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي مع دول المجلس.