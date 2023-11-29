قالت المديرة التنفيذية للأمن في مايكروسوفت، فاسو جاكال، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي ضروري لأعمال الأمن السيبراني للشركة.



وأضافت: «لدينا القوة العظمى للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يساعدنا في الدفاع بسرعة الآلة وعلى نطاق واسع، خاصة في ظل النقص في المواهب في مجال الأمن السيبراني». «علينا أيضا أن نتأكد من أننا نستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح العام، لأنه يتمتع بالقدرة على رفع الإمكانات البشرية، وسيساعدنا في حل أخطر التحديات»، وفقا لما ذكرته في مقابلة مع شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



وقالت جاكال إن هناك «مشهد تهديد غير مسبوق»، حيث أصبح مجرمو الإنترنت أكثر تقدما. على سبيل المثال، قالت إن مايكروسوفت تشهد 4 آلاف هجوم على كلمات المرور في الثانية. وحددت نوعين من تهديدات الأمن السيبراني: التجسس المتعلق بالجغرافيا السياسية والجرائم الإلكترونية المالية. وقالت إن مايكروسوفت يمكنها استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لفهم هذه التهديدات.



بالنسبة لجاكال، يعد التعاون عبر النظام البيئي للأمن السيبراني ضروريا أيضا لمكافحة مجرمي الإنترنت. وقالت إن مايكروسوفت تتعاون مع 15000 شركة ومنظمة، وأن 300 بائع أمني يعتمدون على منصات الشركة.



«نحن بحاجة إلى تعاون عميق وشراكات عميقة لأن الجهات الفاعلة السيئة تعمل معا». «لا يمكن لشركة واحدة أن تفعل ذلك دون غيرها».



لقد شهد قسم الأمان في مايكروسوفت نموا سريعا وتقدر قيمته الآن بأكثر من 20 مليار دولار. وسجل سهم الشركة أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، حيث وصل إلى 378.61 دولارا عند الإغلاق.