ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن شركة التجزئة الصينية للأزياء «شي إن» SHEIN تقدمت بطلب سري غير معلن للاكتتاب العام في بورصة نيويورك.



تأسست شركة SHEIN على يد رجل الأعمال الصيني كريس شو في عام 2012، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح رائدة في عالم الأزياء، حيث تخدم العملاء في أكثر من 150 دولة وتوظف أكثر من 11 ألف شخص، وفقا لموقعها على الإنترنت.



وتنتج الشركة الصينية آلاف التصميمات الجديدة يوميا، ولديها نموذج بيع مباشر يستهدف الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدم بشكل مكثف المؤثرين والخصومات.



وتقول شركة SHEIN، المعروفة بقمصانها التي يبلغ سعرها 10 دولارات، إن لديها أكثر من 250 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها محفظة تضم 10 علامات تجارية بما في ذلك «Romwe» و«MOTF» و«Cuccoo»، ولا تكشف عن إيراداتها علنا لكن المصادر تقول إن الشركة حققت حوالي 100 مليار يوان (15.7 مليار دولار) في عام 2021.



وتنتج شركة SHEIN الملابس في الصين لبيعها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا باستثناء الصين، وهي لا تمتلك أو تدير أي مرافق تصنيع، وبدلا من ذلك تعمل مع حوالي 5400 مصنع متعاقد مع طرف ثالث، خاصة في الصين.



ويستخدم نظام التصنيع حسب الطلب، الذي يسمح له بزيادة إنتاج العناصر الشائعة بسرعة وإسقاط المنتجات التي لا يتم بيعها كما هو متوقع، وتساعد هذه العملية على تحسين سرعة الإنتاج وإدارة المخزون.



وتقول الشركة إن هذا النهج ساعدها بالاستمرار على تحقيق متوسط معدلات المخزون غير المباع بأرقام فردية منخفضة، وتقوم SHEIN بشحن غالبية منتجاتها مباشرة من الصين إلى المتسوقين عن طريق الجو في طرود موجهة بشكل فردي.



وساعدت استراتيجيتها الشركة على تجنب تراكم المخزون غير المباع في المستودعات وتجنب ضريبة الاستيراد في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر أسواقها، لأنها تسمح لمتاجر التجزئة الإلكترونية بالاستفادة من شرط «الحد الأدنى» الذي يعفي المنتجات الرخيصة من التعريفات الجمركية.



ويخضع النص الضريبي لتدقيق متزايد من جانب الكونغرس، حيث يقول المنتقدون إنه يسمح للشركات بالتهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة على البضائع الصينية.



ويعتبر الإعفاء الجمركي، الذي يعمل عليه منذ عقود للحزم التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، مفتوح لجميع تجار التجزئة، ولكن يتم استخدامه بكثافة من قبل الشركات الصينية بما في ذلك SHEIN وTemu التابعة لـ PDD وربما من قبل أعمال التجارة الإلكترونية الجديدة لـ «تيك توك».



وساعدتها استراتيجية البيع عبر الإنترنت فقط على إبقاء النفقات العامة منخفضة، لكن مدة التوصيل المتزايدة، التي قد تصل إلى أسبوعين أو أكثر لاستلام البضائع في الولايات المتحدة، جعلتها في وضع غير مؤات أمام المنافسين مثل «تارغت»، و«وول مارت» و«أمازون».



وتقوم الآن بإرسال المزيد من الملابس والسلع المنزلية منخفضة السعر إلى المستودعات الأميركية لتسريع أوقات الشحن، وفقا لشركة التحليل التجاري ImportGenius.



وقدرت قيمة الشركة بأكثر من 60 مليار دولار في جولة لجمع التبرعات الخاصة بقيمة 2 مليار دولار في مارس، مما يجعلها أكبر من شركة التجزئة السويدية H&M التي تبلغ قيمتها 27 مليار دولار.



في هذا التقييم، ستظل SHEIN تتخلف عن تقييم شركة Fast Retailing مالكة Uniqlo البالغة 80 مليار دولار، وتقييم شركة Inditex مالكة Zara البالغة 126 مليار دولار.



ونقلت شركة SHEIN مقرها الرئيسي إلى سنغافورة من نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو شرق الصين، في أواخر عام 2021 تقريبا، وهو تحول قال محللون إنه يساعد الشركة على التحايل على القواعد الصينية الصارمة الجديدة بشأن الإدراج في الخارج.