قام وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي أمس الثلاثاء بزيارة الى معبر رفح البري للوقوف على متابعة إدخال المساعدات الانسانية الكويتية إلى قطاع غزة.



وقال الحساوي، في تصريح لـ «كونا» ان الغرض من الزيارة الإشراف على إدخال المساعدات الى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإيصالها الى مستحقيها من أهالي القطاع.



وأضاف الحساوي أن الوفد تابع خلال الزيارة دخول 35 شاحنة محملة بـ 490 طنا من المساعدات الانسانية الطبية والإغاثية العاجلة لتسليمها الى جمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها الى غزة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



واوضح الحساوي ان الوفد سيطلع ميدانيا على إمكانية إقامة مستشفى ميداني كويتي داخل سيناء قرب الحدود مع غزة وتجهيزه بالمعدات المطلوبة والأسرة التي تكفي لاستيعاب العدد المتزايد من المصابين جراء العدوان الاسرائيلي.



القاهرة ـ كونا: قام وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي أمس الثلاثاء بزيارة الى معبر رفح البري للوقوف على متابعة إدخال المساعدات الانسانية الكويتية إلى قطاع غزة.



وقال الحساوي، في تصريح لـ «كونا» ان الغرض من الزيارة الإشراف على إدخال المساعدات الى قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإيصالها الى مستحقيها من أهالي القطاع.



وأضاف الحساوي أن الوفد تابع خلال الزيارة دخول 35 شاحنة محملة بـ 490 طنا من المساعدات الانسانية الطبية والإغاثية العاجلة لتسليمها الى جمعية الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها الى غزة عبر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأشار الى أن قيام الوفد خلال الزيارة بتفقد الجرحى والمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة الى مستشفيات العريش للوقوف على احتياجاتهم سواء المعيشية أو العلاجية لتوفيرها عبر المساعدات الإغاثية القادمة.



واوضح الحساوي ان الوفد سيطلع ميدانيا على إمكانية إقامة مستشفى ميداني كويتي داخل سيناء قرب الحدود مع غزة وتجهيزه بالمعدات المطلوبة والأسرة التي تكفي لاستيعاب العدد المتزايد من المصابين جراء العدوان الاسرائيلي.