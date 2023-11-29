قال مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير بدر التنيب ان مشاركة الكويت بفعاليات الدورة التاسعة لـ «منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في افريقيا» تعكس الحرص على مواصلة القيام بدورها الفعال دوليا لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.



ونقلت سفارتنا بالسنغال في بيان عن السفير التنيب الذي ترأس الوفد الكويتي بالمنتدى الدولي تأكيده ان «قضايا السلم والأمن هي أحد أهم الملفات المطروحة بمجلس الأمن الدولي وعلى الأجندة الدولية».



وأضاف ان ما يشهده العالم من صراعات وعنف يعكس أهمية المشاركة في المنتديات المتعلقة بإيجاد وسائل لتحقيق السلام في العالم وتبادل وجهات النظر والخبرات بما يساهم في تحقيق تلك الأهداف.



وأوضح السفير التنيب ان مناقشات المنتدى الذي انطلق بعاصمة السنغال دكار أمس ويختتم أعماله اليوم تركزت على عدة قضايا حيوية منها الأمن السيبراني والتحديات الرقمية في إفريقيا.



وبين ان مباحثات المنتدى هذا العام تمحورت أيضا حول سبل تشغيل القوة الاحتياطية الإفريقية ومساهمة المجتمع المدني في الصمود والسلام والاستقرار والتصدي للجشع في إدارة الموارد الطبيعية في إفريقيا.



ويضم وفد الكويت المشارك في المنتدى إضافة الى رئيس الوفد السفير التنيب سفير الكويت في السنغال السفير عادل الأمير وعددا من المسؤولين الكويتيين.