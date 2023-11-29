محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الإنتاج يتزايد من حقل الخفجي، الذي يقع في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت والذي يبلغ في الوقت الحالي 240 ألف برميل يوميا، وذلك وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، والتي قالت إن العمل يجري على رفع الإنتاج من الحقل إلى 300 ألف برميل يوميا.



تجدر الإشارة إلى أن الإنتاج من الحقل قد تم تعليقه لعدة أسابيع بعد الحريق الذي اندلع في 10 أغسطس الماضي، وقالت المجلة انه في مارس 2022 ان السعودية والكويت كشفتا النقاب عن تفاصيل حول المخطط الرئيسي لمنطقة الخفجي، والذي تضمن خططا لبناء مدينة صناعية للخدمات اللوجستية، ومطار، وربط المنطقة بمشروع السكك الحديدية لدول الخليج، بالإضافة لمشاريع سياحية، وأخرى تتعلق بقطاع النفط والغاز.



وكان تطوير حقل الدرة البحري للغاز من بين المشروعات التي تضمنتها الخطة الرئيسية التي تم الإعلان عنها.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت ميد عن أن إعادة التحقق من أعمال الهندسة والتصميمات الأولية لمشروع تطوير حقل غاز الدرة قد اكتملت بنسبة 30%، مشيرة إلى ان شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية هي التي تضطلع بهذه المهمة، حيث تتعاون الكويت والمملكة العربية السعودية لتطوير الحقل البحري الذي تم اكتشافه في الأصل عام 1965.



وكانت أعمال الهندسة والتصميمات الأولية الأصلية لمشروع تطوير الحقل قد وضعت منذ أكثر من عقد من الزمن، وبالتالي فإنه يتعين تحديثها بسبب التغيرات التكنولوجية التي طرأت خلال هذه الفترة قبل أن يصار الى اتخاذ إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن المشروع، علما ان النزاعات الإقليمية أدت إلى تأخير تطوير الحقل.