عاطف رمضان



قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على الأسواق المركزية والمطاحن المتخصصة في بيع القهوة والهيل والزعفران في منطقة الشويخ للتأكد من مسح أسعار السلع الغذائية والقهوة والهيل وغيرها من السلع الغذائية التي يكثر الإقبال على شرائها حاليا.



وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الجولة التي قام بها فريق رصد الاسعار من المفتشين والمفتشات أسفرت عن ان اسعار هذه المنتجات خاصة القهوة والهيل ثابتة، كذلك السلع الغذائية التي تم رصدها اسعارها مستقرة.



وأشار الانصاري الى ان عددا من المواطنين الذين كانوا متواجدين في الاسواق خلال الجولة خاصة من كبار السن اشادوا بدور المفتشين خاصة المفتشات لمراقبة الاسعار، مشيرا الى ان مثل هذه الجولات تطمئن المستهلكين وتكون في الوقت نفسه رادعة لضعاف النفوس الذين يستغلون المناسبات والإقبال على شراء المنتجات عبر قيامهم برفع الأسعار من دون مبرر. وشدد الانصاري على ان الوزارة لن تتهاون تجاه المخالفين وتطبق القانون لمنع اي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار.



ولفت الانصاري الى ان فريق رصد الأسعار قام بعمل تعهدات للاسواق المركزية والمحلات بعدم رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة للمستهلكين.



وبين ان هناك تعليمات من قبل قبل وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، وكذلك وكيل الوزارة زياد الناجم لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة أسعار المواد الغذائية ورصد الأسواق وتطبيق القانون تجاه المخالفين، وذلك حماية لجمهور المستهلكين.



وأوضح الانصاري أن فريق المفتشين يعد مقارنة بين الأسعار الحالية المعروضة في تلك المحلات والأسعار المسجلة لدى الإدارة، مشيرا الى ان الوزارة لديها نظام الكتروني يضم أسعار السلع في 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى. وأشار الى انه في حال وجود شكاوى من قبل المستهلكين تتلقاها الوزارة من خلال الخط رقم 135 أو عبر الواتساب 55135135 أو عبر المراكز التجارية وعددها 21 مركزا أو عبر تطبيق سهل أو الموقع الالكتروني للوزارة.



وأوضح ان الإدارة أعدت خطة عمل، خلال الفترة الأخيرة من خلالها يقوم المفتش بإعطاء مهلة للمحل أو المنشأة لإرسال قائمة الأسعار إلى إيميل الإدارة، ويقوم المفتشون لدى فريق الإدارة بمتابعتها.