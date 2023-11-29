بداح العنزي



أعلن رئيس اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والقانونية د.حسن كمال خلال اجتماع اللجنة أمس عن الموافقة على إضافة بند ضمن لائحة البناء الجديدة يتيح لأصحاب القسائم أكثر من 400م2 بأن تكون نسبة البناء 960م2 أو 210% أيهما أكبر، وذلك لتساوي النسبة التي يحصل عليها أصحاب القسائم أقل من 400م2 والبالغة 120%.



وقال كمال بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والقانونية والمالية والمخصص لمناقشــة الاشتراطــات والمواصفات الخاصة بالسكن الخاص والنموذجي (لائحة السكن الخاص).



إنه تمت مراجعة اللائحة بالكامل خلال الاجتماعات السابقة وتم خلال الاجتماع إضافة تعديلات جديدة من الجهاز التنفيذي.



وأضاف انه تمت الموافقة على البنود المتعلقة بالتعاريف المعدلة للأبنية الخاصة والسكن النموذجي إضافة الى الأمور المتعلقة بالشوارع والارتفاعات.



وقال انه تم بحث الاشتراطات الخاصة للأبنية وتقسيم الوحدات السكنية في المبنى الواحد للسكن الخاص والنموذجي، إضافة الى تصاميم المبنى ومكوناته سواء بين وحدتين وثلاث، إضافة الى مناقشة نسب البناء والتي يفترض تنفيذها، مشيرا الى أن الاختلاف الوحيد بأن القسائم ذات المساحة الأكثر من 400م2



لا تتمتع بزيادة 120م2 الإضافية.



وقال د.كمال انه تم التطرق الى المساحات السابقة والتي كانت تمنح عن طريق الاستثناءات وتضم المصاعد والموزعات، حيث ستتم إضافتها ضمن اللائحة شريطة أن تكون الموزعات محددة ولا تزيد مساحتها على 7م2 بالدور الواحد، إضافة الى موضوع السماح بعمل سرداب او سردابين فقط على كامل مساحة القسيمة.



واختتم بالإشارة الى انه سيتم استكمال بقية مواد اللائحة خلال الاجتماع المقبل تمهيدا للانتهاء من اللائحة وإحالتها للمجلس لاعتمادها.