بداح العنزي



حددت البلدية مهلة في نهاية يونيو المقبل موعدا نهائيا لاصحاب مكاتب المحامين بالسكن الخاص والشريط الساحلي لتعديل اوضاعهم. وقال مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس في تعميم بعد الاطلاع على الجدول رقم (1) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم (206/2009) بشأن تنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته والتي حظرت استغلال ابنية السكن الخاص المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، الامر الذي يكون معه اقامة (مكاتب المحامين) في مباني السكن الخاص (الفلل) مخالفا لانظمة ولوائح البلدية، وما تتضمنه البند الخامس بذات اللائحة والتي حددت الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي على سبيل الحصر. ونظرا لارتباط اعمال المحامين بالعام القضائي والحضور امام المحاكم والتزامهم بعقود ايجار مع المؤجرين تتعلق بممارستهم النشاط (مكتب محاماة) ولمقتضيات المصلحة العامة وحسن التعاون، لذا فإنه قد تقرر منح مهلة زمنية لاصحاب المكاتب حتى 31/6/2024 (انتهاء العام القضائي) للتمكن من تعديل اوضاعهم.





