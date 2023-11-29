الراجحي: ربط مطار الكويت بأكبر عدد من مطارات العالم وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين



اتفقت دولة الكويت وجمهورية سان مارينو على بنود اتفاقية لتنظيم التشغيل الجوي بين البلدين وزيادة التعاون بينهما في مجال الطيران المدني.



وذكرت سفارتنا في روما في بيان لـ«كونا» أمس الثلاثاء ان ممثلي سلطات الطيران المدني في كل من دولة الكويت وسان مارينو عقدوا أمس الأول الاثنين اجتماعا بمقر السفارة «بهدف الوصول الى اتفاق لتنظيم التشغيل الجوي بين البلدين الصديقين وزيادة التعاون بينهما في مجال الطيران المدني».



وأوضح البيان ان هذه المباحثات أسفرت عن التوقيع على محضر اجتماع رسمي بالموافقة على بنود اتفاقية تنظيم النقل الجوي ومذكرة التفاهم التي تنظم قواعد التشغيل وحقوق النقل بين البلدين والتي سيتم توقيعها بشكلها النهائي بأقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية الداخلية في كلا البلدين. وبهذا الصدد، أكد سفيرنا في إيطاليا ناصر القحطاني ان هذا الاتفاق مع جمهورية سان مارينو «خطوة نحو توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وتوسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة انسجاما مع سياسة دولة الكويت لدعم أطر التعاون مع كافة الدول لما يحقق المصلحة للكويت وباقي الدول».



من جهته، قال رئيس وفد الكويت مدير إدارة النقل الجوي نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالتكليف عبد الله الراجحي إن نتائج الاجتماع تنسجم مع سياسة الإدارة العامة للطيران المدني لفتح الأجواء وتشجيع شركات الطيران العالمية على زيادة رحلاتها الجوية من مطار الكويت الدولي وإليه. وأضاف أن من شأن ذلك «ربط مطار الكويت الدولي بأكبر عدد من المطارات حول العالم من خلال شبكة عالمية للخطوط الجوية بما يعزز السعي نحو إتاحة خيارات جديدة ومتنوعة لخدمة المسافرين».



وشارك ضمن وفد الكويت في الاجتماع كل من ممثلة الادارة القانونية في وزارة الخارجية خير النساء القلاف ومن إدارة النقل الجوي بالطيران المدني بلقيس الفضلي.