تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقدها في الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر 2023.



وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.



حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.



إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس أركان الجيش بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الفريق أول ركن سيد عاصم منير ووزير القانون والعدالة والموارد الوطنية والتغير المناخي والمياه بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أحمد عرفان أسلم والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء ركن م.د.غازي الشمري وسفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لدى الكويت مالك محمد فاروق.



وكان رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الفريق أول سيد عاصم منير وصل إلى البلاد صباح أمس الثلاثاء والوفد العسكري المرافق له في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة أيام.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إنه كان في استقبال الفريق أول منير لدى وصوله إلى البلاد رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م. د.غازي الشمري وعدد من كبار ضباط الجيش.