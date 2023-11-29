قال هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدلي بشهادته أمام الكونغرس في ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لتحقيق يتزعمه الجمهوريون لعزل والده.



وأخبر آبي لويل، محامي هانتر بايدن، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، أن نجل الرئيس سيجيب على «أي سؤال ذي صلة» قد يطرحه المشرعون، لكنه قال إن استجوابه يجب أن يتم في جلسة استماع عامة.



وكتب لويل في خطاب إلى رئيس اللجنة «الإجراء العام من شأنه أن يمنع تسريبات انتقائية أو بيانات صحفية أحادية».



وقال إن هانتر بايدن سيظهر في مثل هذه الجلسة العامة «في تاريخ 13 ديسمبر أو أي موعد في ديسمبر يمكننا ترتيبه».