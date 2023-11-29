أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استمرار أنشطة معرض «أوتليت إكسبو» المتخصص بعروض الماركات العالمية الشهيرة الذي انطلق في 23 نوفمبر ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.



وفي هذا السياق، قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم ان معرض «اوتليت اكسبو» يشهد إقبالا جماهيريا وتفاعلا ايجابيا مميزا من قبل الزوار باعتباره معرضا متخصصا لبيع وترويج العروض الحصرية الخاصة بالبضائع ذات الأسماء الشهيرة من الماركات والبراندات العالمية والمحلية، وتشمل مجموعة واسعة من البضائع التي تلبي احتياجات مريديها من مختلف الشرائح والاعمار لكلا الجنسين متضمنة الملابس والدراعات والحقائب النسائية والساعات والنظارات والاحذية والحقائب والعطور والبخور والطيب وأدوات التجميل وغيرها من الاكسسوارات والمنتجات وتتوافر جميعها للعملاء الكرام بعروض وأسعار خاصة مناسبة ضمن خصومات قوية على جميع الماركات المفضلة.



وأشارت الدهيم الى أن عدد المشاركين بهذا المعرض المتخصص بلغ اكثر من 120 شركة ويأتي برعاية شركات سيرز، ف ان، لاندمارك (ماكس - سبلاش - ولايف ستايل - بيبي شوب)، مضيفة أن إقامة مثل هذه المعارض المتخصصة والمتميزة على ارض المعارض الدولية بمشرف يمثل فرصة للتعرف على السلع المختلفة والاطلاع على الموديلات المميزة، موضحة ان هذه المعارض تحفل بأنشطة مهمة عديدة وتستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق.



وثمنت الدور الكبير للشركات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، مؤكدة استعداد شركة معرض الكويت الدولي التام للاضطلاع بمسؤولياتها ومتابعة القيام بدورها على أكمل وجه لإنجاح معارضها وفي الاستثمار بها دعما لهذا الصرح الوطني المتميز، لافتة الى أن هذا المعرض تواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الاعلام المختلفة إضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت أن مواعيد زيارة المعرض يوميا في الصالة 8 من الساعة 10 صباحا حتى 10 ليلا، أما يوم الجمعة فستكون من 3 عصرا حتى 10 ليلا.



ودعت الجمهور الى زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.kif.net لمتابعة المزيد من المعلومات عن برامج وأنشطة هذا المعرض والتعرف على المزيد من فعاليات الشركة الأخرى.