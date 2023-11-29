تمكن رجال الإنقاذ في الهند من إخراج العمال الـ41 الذين كانوا عالقين في نفق منهار في منطقة الهيمالايا بعد عملية ماراثونية استمرت 17 يوما لتحريرهم. وقال وزير النقل الهندي نيتين غادكاري في بيان «أشعر بارتياح كبير وفرح لنجاح عملية إنقاذ العمال الـ41 الذين كانوا محاصرين في نفق سيلكيارا المنهار». واضاف «كان جهدا منسقا بشكل جيد من عدة وكالات في واحدة من أهم عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة». وبدا عناصر الانقاذ في صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبتسمين ورافعين علامات النصر مع انتهاء الحفر في الأرض وفي أطنان الأنقاض والخرسانة التي كانت تحول دون خروج العمال. وكانت آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين، تلاشت في أعقاب تساقط المزيد من الركام وتعطل عدد من آليات الحفر.