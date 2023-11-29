محمد بن سلمان: فوز السعودية ترسيخ للثقة الدولية بها

فازت العاصمة السعودية الرياض بتنظيم معرض «إكسبو 2030» بعد منافسة قوية مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية، بعدما حصد ملف المملكة 119 صوتا من الدول الأعضاء.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكدا خلالهما أن هذا الاختيار يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة للمملكة العربية السعودية.

وشدد سموهما على أن هذا الانجاز المتميز مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون وللدول العربية الشقيقة.

هذا، ورفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز السعودية باستضافة معرض «إكسبو 2030» بمدينة الرياض.

وقال سموه «يأتي فوز المملكة باستضافة معرض «إكسبو 2030» ترسيخا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدا منها».

وجدد سموه عزم المملكة على تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، مؤكدا أن الرياض جاهزة لاحتضان العالم في «إكسبو 2030»، ووفائها بما تضمنه الملف من التزامات للدول المشاركة لتحقيق الموضوع الرئيس للمعرض «حقبة التغيير: معا نستشرف المستقبل»، وموضوعاته الفرعية «غد أفضل، والعمل المناخي، والازدهار للجميع»، وتسخير الإمكانات كافة.