يحيى حميدان



وقع الكويت في المحظور بعدما خسر من الكهرباء العراقي 0-1 مساء أمس على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.



وفقد «الأبيض» بخسارته فرصة احتلال المركز الأول والتأهل المباشر للدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا بعدما تجمد رصيده عند 6 نقاط، ويمتلك فرصة للتأهل من بوابة أفضل أصحاب المركز الثاني، وحافظ الكهرباء على صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط. وبدأ مدرب الفريق «الكويتاوي»، الصربي بوريس بونياك، المباراة بتشكيل مكون من عبدالرحمن كميل في حراسة المرمى، وفي الدفاع التونسي بلال عيفة، وفهد الهاجري، وسامي الصانع، ومشاري غنام، ومن أمامهم الثلاثي المغربي مهدي برحمة، وعلي حسين، وطلال الفاضل في خط الوسط، وفي المقدمة كل من التونسيين طه ياسين الخنيسي، وياسين العامري وأحمد الزنكي.



ولم يقدم «الأبيض» الأداء المنتظر منه في الشوط الأول، بعدما فضل التراجع لتأمين الدفاع على حساب الهجوم وهو ما ترك لاعبي الكهرباء يستحوذون على الكرة بصورة أكبر، ولكن دون خطورة حقيقية صوب مرمى الكويت باستثناء محاولة عراقية وحيدة جاءت عبر أموري فيصل من ركلة حرة مباشرة وأبعدها الحارس كميل بصعوبة، قبل أن يشتتها المدافعون (22).



وسنحت لـ «الأبيض» 3 فرص بعد ذلك، جاءت الأولى من علي حسين بعدما قدم له الزنكي تمريرة جميلة في العمق وسدد حسين الكرة بقوة وتمكن حارس الكهرباء عمار علي من إبعادها بصعوبة لركلة ركنية لم تسفر عن جديد (24)، والثانية من ركلة حرة مباشرة نفذها الزنكي بقوة وأعادها الحارس لبرحمة الذي سددها ضعيفة (39)، لينتهي الشوط الأول مثلما بدأ دون أهداف. وقبل انطلاق الشوط الثاني، دفع المدرب بونياك بخيار هجومي إضافي تمثل بدخول البحريني محمد مرهون بدلا من طلال الفاضل لزيادة الفاعلية الهجومية، وهو ما حدث بعدما عاد الكويت بشكل هجومي أفضل، وسنحت له عدة فرص للتسجيل، ولكن مهاجمي «الأبيض» افتقدوا للمسة الأخيرة.



وجاءت أخطر الفرص للفريق «الكويتاوي» بعد تمريرة من غنام للخنيسي، الذي واجه المرمى، الا أنه سدد بعيدا عن الشباك (65). ووضع البديل محمود خليل فريقه الكهرباء في المقدمة بتسجيله الهدف الثمين بعدما تلقى تمريرة ذكية من السنغالي داودا دييمي (74)، وشهدت المباراة بعد ذلك الكثير من الالتحامات والتوقفات ولم تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بخسارة الكويت بهدف نظيف. أدار المباراة الحكم العماني قاسم الحاتمي وأنذر علي حسين (الكويت)، ونجم شوان، والغاني شافيو موموني، والحارس عمار علي (الكهرباء).