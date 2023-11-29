هادي العنزي



أشاد مدرب العربي داركو نيستروفيتش بأداء لاعبي فريقه في الشوط الثاني من المواجهة التي جمعت فريقه مع الزوراء العراقي أمس الأول على ستاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الـ 3، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وتلاشت معها آمال «الأخضر» في التأهل إلى الدور الثاني للكأس الآسيوية بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط مقابل 8 نقاط للزوراء، فيما انفرد بالصدارة الرفاع البحريني بـ13 نقطة عقب فوزه الكبير 6-1 على النجمة اللبناني.



وذكر المدرب البوسني داركو، أن «الأخضر» تأثر كثيرا بالغيابات بسبب الإصابة التي شهدتها صفوف الفريق خلال الأسبوعين الماضيين، وقال: «لعبنا وفق المتاح من اللاعبين، ولم نظهر بالصورة المطلوبة التي نرتضيها، خاصة في الشوط الأول، لكن تبدل الحال كليا في الشوط الثاني وأظهرنا جودة عالية، وتمكنا من تهديد مرمى الخصم عدة مرات، وقدم اللاعبون مجهودا مضاعفا خاصة بندر السلامة»، لافتا إلى أن المهاجم الجزائري حمزة خابا شارك في النصف الثاني من المباراة رغم إصابته.



وأكد داركو في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد نهاية المباراة أن مواجهة الزوراء كانت صعبة بسبب الظروف التي يعيشها الفريق، مضيفا: «تأثرنا بغياب سلمان العوضي، وبدر طارق، وعبدالله عمار، وعدم جاهزية العديد من اللاعبين، الذين شارك العديد منهم رغم عدم جاهزيتهم الفنية والبدنية، بسبب النقص الحاد في صفوف العربي، ونأمل تجاوز هذه المرحلة قريبا وتقديم مستويات متميزة في مختلف المسابقات المحلية».



من جانبه، أبدى مدرب الزوراء حسام البدري سعادته بالخروج متعادلا مع العربي، وقال: «قدمنا مباراة جيدة، لكن تأثرنا سلبا بطرد علي كاظم وبعض الأحداث التي صاحبت المباراة، وبالرغم من ذلك حافظنا على نظافة شباكنا في الشوط الأول».



وشدد المدرب المصري على أن فرصة تأهل فريقه إلى الدور الثاني لاتزال قائمة كأفضل فريق ثان حال فوزه على الرفاع البحريني متصدر الترتيب، الذي ضمن تأهل أولا عن المجموعة.



وبنظره سريعة على اللقاء، لم يظهر «الأخضر» رغبة كبيرة في بداية إيجابية بالشوط الأول للمواجهة، فقد بدت صفوفه متباعدة، ولم يشكل خط المقدمة خطورة تذكر على حارس الزوراء، وتمكن المهاجم النيجري كريستوفر جون من تسجيل هدف السبق للضيوف بعد مراوغة متميزة من الجهة اليسرى وتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس الدولي سليمان عبدالغفور (31)، ولم يستغل العربي الطرد المباشر للاعب الزوراء علي كاظم بالدقيقة (37)، فيما تبقى من هذا الشوط، لكن في الشوط الثاني تحسنت الأمور بدخول المهاجم المغربي حمزة خابا، وبدا أكثر شراسة هجومية، واستمرت المحاولات لتعديل النتيجة وبالفعل تمكن عبر رأسية سلطان العنزي بالدقيقة (89)، ولم يسعف الوقت لاعبي الأخضر لإضافة هدف ثان.