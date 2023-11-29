يحيى حميدان



جددت إدارة فريق الكرة بنادي خيطان الثقة بالمدرب إبراهيم عبيد للاستمرار على رأس الادارة الفنية رغم تكبد «الأحمر والأسود» هزائم ثقيلة في منافسات دوري «زين» الممتاز. وتلقى خيطان 3 هزائم كبيرة في مبارياته الثلاث الأخيرة، حيث استقبل خلالها 10 أهداف وسجل هدفين فقط. ويحظى عبيد بثقة إدارة «الأحمر والأسود» للاستمرار مع الفريق، على اعتبار معاناة الفريق من بعض الغيابات وكذلك هبوط مستوى بعض اللاعبين الأساسيين.



ويستعد خيطان للقاء الساحل يوم الجمعة المقبل ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس سمو ولي العهد، فيما يقوم الجهاز الفني بمتابعة حالة المهاجم البرازيلي ويلينغتون دي كارفالو بعد معاناته من تمزق في العضلة الضامة في المباراة الأخيرة أمام الشباب (1-4) ضمن دوري «زين» الممتاز.