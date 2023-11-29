بارك رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي، لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجاحه و تجديد الثقة وتفنيد الاستجواب، متمنيا في الوقت ذاته من السلطتين التنفيذية والتشريعية التعاون فيما بينهم والابتعاد عن أسلوب التعسف والشخصانية في الاستجوابات.

وذكر العازمي أن التعاون بين السلطتين سيثمر عن انجازات واقرار قوانين وتشريعات لصالح الوطن والمواطن وسيحرك عجلة التنمية .

وبين أن المواطنين ينتظرون عدت قوانين وتشريعات منها فيما يخص القضية الاسكانية ، والبديل الاستراتيجي وزيادة الرواتب، وذلك لتحقيق العيش الكريم للمواطنين في ظل الغلاء المعيشة الذي نمر به.

وتفاءل العازمي بالمؤشرات بعد نجاح سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب ، مؤكدا على ان الوقت حان للانتصار للمواطنين الذين تعاون بين السلطتين لإقرار القوانين والتشريعات المهمة.