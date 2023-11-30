عبر 10 سنوات من النجاح في الكويت وعلى مدار هذا العقد استقبلت «كيدزانيا» وهي محطة الترفيه والتعليم التفاعلي أكثر من 3 ملايين طفل في أكثر من 65 مؤسسة، حيث قدمت للصغار أكثر من 82 نشاط محاكاة الأدوار في 70 مهنة.



وأحد الأنشطة الأكثر شعبية في كيدزانيا الكويت نشاط التعامل مع الطرود، من التسلم إلى التسليم، إلى نحو عشرين مؤسسة في كيدزانيا الكويت، في محاكاة واقعية تستنسخ خدمات البريد السريع التي تقدمها «دي اتش ال» DHL لمختلف أنحاء العالم.



وفي هذا النشاط يلعب الأطفال دور حاملي الطرود، حيث يرتدون زي «دي اتش ال» المصمم في مقر الشركة الأصلي، كما هو الحال مع موظفي دي اتش ال الحقيقيين، يقوم الأطفال بإدارة الخدمات اللوجستية باستخدام العمليات الواقعية مثل التعبئة في المغلفات والأنابيب والحاويات المعبأة من وإلى المؤسسات.



وقال مدير شركة دي اتش ال بالكويت مكرم رعد إنه فخور بهذه الشراكة ويرغب في استمرار تثقيف الأطفال حول أهمية جدولة أوقاتهم وضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والدقة عبر عمليات التسلم أو تسليم الطرود إلى الوجهة النهائية.



وأضاف رعد ان DHL ترى أيضا ان هذا التحالف فرصة قيمة للمساهمة في مجتمعنا، وتعزيز أهمية أن نكون مواطنين مسؤولين، بالإضافة إلى التواصل مع أعضاء فريقنا المستقبليين والسوق المستهدف لبدء بناء التفاعل الدائم مع علامة.



بدوره، قال نائب الرئيس للترفيه والتسلية بمجموعة الشايع فرناندو ميدروا: إن «كيدزانيا» أكثر من مجرد متحف أو حديقة للأطفال أو مركز ترفيه عائلي، فهي ترتقي بالترفيه والتعليم التفاعلي إلى مستوى جديد تماما من خلال الجمع بين لعب الأدوار والحياة الواقعية فنحن نحاكي العالم الحقيقي لكن داخل مدينة آمنة ومكتفية ذاتيا تزيد مساحتها على 7000 متر مربع، فهي مدينة بحجم الأطفال.