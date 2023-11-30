الجانبان بحثا تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة وتوسيع آفاق التعاون وتطويره بمختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين

رئيس وزراء باكستان: بداية عصر جديد من العلاقات الثنائية مع الكويت.. والدور الكويتي فاعل في المنطقة والعالم أجمع



عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، في قصر بيان أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.



وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وأطر توسيع آفاق التعاون وتطويره في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.



وجرى خلال المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وتأكيد الجانبين على أهمية التواصل والتنسيق المستمر دعما للجهود الديبلوماسية المبذولة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.



حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.جاسم الاستاد، ووزير المالية فهد الجارالله، ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، وسفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار المطيري، كما حضرها عن الجانب الباكستاني الوفد المرافق لرئيس وزراء باكستان.



وعقب جلسة المباحثات الرسمية، وقع الجانبان بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة باكستان للتعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة واتفاقية للتعاون الثقافي والفني ومذكرة تفاهم بين وزارة خارجية الكويت ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية بشأن إجراء المراجعة الوزارية والمشاورات الثنائية.



وقد أقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد استقبل في قصر بيان أمس رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له.



وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية، قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.جاسم الاستاد، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير المالية فهد الجارالله، ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، وسفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار المطيري.



هذا وأكد رئيس وزراء الباكستاني أنور الحق كاكر تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بلاده مع الكويت.



وقال كاكر، في مقابلة مع «كونا» أمس قبيل مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، إن حكومة بلاده تسعى إلى تنويع العلاقات الثنائية مع الكويت في مختلف المجالات لتكون بحجم التقارب الديني والتاريخي الذي يجمع البلدين الصديقين.



وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى «الاستمرار في التبادل الفعال لتطوير هذه العلاقات مع الكويت شعبا وحكومة»، مبينا أن هناك العديد من المجالات الخصبة التي يمكن أن تكون بابا للاستثمار منها الزراعة والأمن الغذائي وأنظمة الحاسب الآلي وقطاع التعدين إلى جانب الدفاع وغيرها من المجالات.



وشدد على أهمية استمرار التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية مثل التغير المناخي ومجالات الطاقة، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على أكثر من 12 مذكرة تفاهم وتعاون في العديد من القطاعات التي تعد «بداية لعصر جديد من العلاقات الثنائية مع الكويت».



وأشاد كاكر بالقيادة السياسية الكويتية وحرصها على تطوير علاقاتها مع باكستان، مبينا استعداد بلاده لنقل هذا التعاون المشترك لمراحل جديدة أكثر تنوعا، إذ تسعى باكستان لاستقطاب المزيد من الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محورا يربط اقتصادات هذه الدول مع القارة الآسيوية.



ولفت إلى أن الكويت بالرغم من مساحتها الجغرافية الصغيرة إلا أنها تؤدي دورا فاعلا في المنطقة والعالم أجمع، مثنيا على سعي الكويت إلى تنويع وتطوير استثماراتها بما يتوافق مع التغيرات الإقليمية.



وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكر إلى الكويت تزامنا مع الذكرى الـ 60 للعلاقات الديبلوماسية المميزة التي تجمع البلدين الصديقين.



إلى ذلك، غادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق كاكر والوفد المرافق له البلاد أمس بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.



وكان في وداعه على أرض مطار الكويت الدولي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة د.جاسم الاستاد وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.