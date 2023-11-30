عاطف رمضان



أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد ضاوي العصيمي في تصريح لـ «الأنباء»، أن نسبة إنجاز عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى في جنوب السرة شاملة شارع دمشق والدائري الخامس وطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز تقدر بـ 66.66%، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2023.



وأضاف العصيمي أن نسبة إنجاز المخطط 76.50%، مشيرا إلى أن المشروع يقع في منطقة جنوب السرة ويتضمن إنشاء جسور مرتفعة وطرق منخفضة وأنفاق مغلقة مع كل الخدمات المتعلقة بها وتحويل مسار الخدمات التي تتعارض مع المسار الجديد للطريق وأن هذا العقد يقع ضمن عقود تطوير وتحسين الطرق المؤدية إلى مستشفى جابر الأحمد.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير وتوفير مداخل ومخارج من الطرق السريعة الى الطرق الخدمية المحيطة الى مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح، كما يهدف المشروع الى تحسين الحركة المرورية في المناطق السكنية، وإعادة توزيع حركة المرور لتلافي الازدحام المروري.



وعن مكونات المشروع، أفاد العصيمي بأنها تتضمن 6 كيلومترات أعمال طرق أرضية بعرض من 6 الى 11 حارة، وعدد 5 جسور سيارات أعلى الطرق المنخفضة، وعدد 6 جسور خدمات أعلى الطرق المنخفضة، و6 طرق منخفضة و2 نفق سيارات، و5 تقاطعات متضمنة 1 جسر سيارات علوي، و1.4 كيلومتر منحدرات جسور بطريقة التدعيم الميكانيكي، وشبكة تصريف مياه الأمطار متضمنة خزانا أرضيا لمياه أمطار، أعمال تحويل وترحيل وحماية الخدمات المختلفة، و1 جسر مشاة، و11 موقف باصات، وأعمال التحويلات المرورية المؤقتة، وأعمال حماية البيئة.