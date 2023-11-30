أشاد سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني بالمشاريع والمساهمات التي تدعمها الجهات الخيرية الكويتية بالتعاون مع الجمعيات الاسلامية المحلية في إطار القوانين المعمول بها في ايطاليا.



وقال السفير القحطاني في بيان تلقت «كونا» نسخة منه بمناسبة مشاركة سفارتنا بروما في افتتاح مسجد ومركز إسلامي جديدين في جزيرة صقلية الإيطالية إن «الكويت تحرص دوما على المساهمة والمشاركة في الأعمال الخيرية التي جبل عليها أهل الكويت حتى أصبحت سمة للهوية الوطنية لشعب الكويت الكريم والمعطاء».



وذكر البيان أنه جرى افتتاح مسجد ومركز «الفلاح» الإسلامي من قبل «جمعية الرحمة العالمية» الكويتية بمدينة شيكلي بمحافظة راغوزا جنوبي شرق صقلية يوم الجمعة الماضي أعقبه اقامة صلاة الجمعة.



وأضاف البيان أن السكرتير الأول يوسف التركيت حضر ممثلا عن سفارة الكويت بدعوة من جمعية الرحمة العالمية مراسم افتتاح المسجد الجديد بمشاركة ممثلين عن الهيئات والجمعيات الإسلامية في ايطاليا بجانب نائب محافظ راغوزا توماسو مونديللو ورئيسة شرطة البلدية ماريا روزا بورتيللي ومدير المكتب المسكوني والحوار بين الأديان الأب اينياتسو لا كينا.