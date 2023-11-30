قدم عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان سؤالا بشأن قرار المجلس البلدي بتخصيص أرض لإقامة مشروع الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية في منطقة الصبية.
وقال الجدعان في سؤاله: صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/ رو/ 164/ 07/ 2021 د4 في 07/10/2021 بناء على طلب مقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تخصيص أرض للصندوق الوطني بمنطقة الصبية بصفة مؤقتة لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات وتم بناء عليه تخصيص أرض بمساحة مليون م2 وذلك لمدة خمس سنوات لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: انطلاقا من الدور الرقابي على القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي لاحظنا عدم البدء في المشروع منذ ذلك الوقت مما يعطل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين استهدفهم القرار وتدعيما لهم بخلق فرص لهم، واستنادا الى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي نتقدم بالأسئلة التالية:
٭ هل بدأت مراحل تنفيذ المشروع؟ (يرجى إفادتنا بآخر المستجدات).
٭ ما سبب تعطل المشروع هذه المدة؟ مع تزويدي بكل المستندات في هذا الشأن.