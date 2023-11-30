قدم عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان سؤالا بشأن قرار المجلس البلدي بتخصيص أرض لإقامة مشروع ‏الأنشطة الترفيهية والرياضية والاستثمارية والتجارية في منطقة الصبية.‏



‏وقال الجدعان في سؤاله: صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب/ رو/ 164/ 07/ 2021 د4 في ‏‏07/10/2021 بناء على طلب مقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة بشأن تخصيص أرض للصندوق الوطني بمنطقة الصبية بصفة مؤقتة لاستقطاب ‏العربات المتنقلة وإنشاء سينما السيارات ‏وتم بناء عليه تخصيص أرض بمساحة مليون م2 وذلك لمدة خمس ‏سنوات لاستقطاب العربات المتنقلة وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشروعات ‏الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف: انطلاقا من الدور الرقابي على القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي لاحظنا عدم البدء في ‏المشروع منذ ذلك الوقت مما يعطل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين استهدفهم ‏القرار ‏وتدعيما لهم بخلق فرص لهم، واستنادا الى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس ‏البلدي نتقدم بالأسئلة التالية:‏



‏٭ هل بدأت مراحل تنفيذ المشروع؟ ‏(يرجى إفادتنا بآخر المستجدات).



‏٭ ما سبب تعطل المشروع هذه المدة؟ ‏مع تزويدي بكل المستندات في هذا الشأن.