استضافت البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محاضرة للتعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات أمس برعاية المدير العام م.سعود الدبوس وبحضور نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري واعضاء المجلس البلدي وقيادات ومديري الجهاز التنفيذي.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إن إقامة مثل هذه المحاضرات النوعية بالتعاون مع «نزاهة» تأتي للتعريف بقوانين حق الاطلاع ومكافحة الفساد تعزيزا للنزاهة، والتي تولي البلدية اهتماما كبيرا بها لتعريف المسؤولين والموظفين المختصين بمعايير وأسس العمل بها، لافتا الى استمرار هذا التعاون مع الجهات الرقابية لرفع مستوى أداء العاملين في البلدية لتطبيق مضامين هذه القوانين بشكلها السليم والصحيح.



بدوره، أشاد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بمبادرة البلدية وعقد المحاضرة المهمة التي تسلط الضوء على أهمية قانون حق الاطلاع ودور المسؤول في البلدية للتعامل مع طلبات المواطنين لمعرفة بعض المعلومات.



ولفت العبدالجادر إلى أهمية هذا النوع من المحاضرات التثقيفية القانونية للقياديين التي تعمل على رفع شأن الكويت في التصنيفات الدولية، معربا عن الأمل بأن تكون البادرة الأولى وتعقبها مبادرات أخرى لأهميتها.



من جانبه، لفت رئيس قسم القضايا والتحقيقات بإدارة الشؤون القانونية في «نزاهة» عبدالحميد الحمر إلى مفهوم حق الاطلاع وفقا لقانون 12 لسنة 2022 كونه أداة لتفعيل حقوق أخرى في حوزة الجهات والمعلومات العامة والقابلة للنشر.



وأشار الحمر إلى البعد التاريخي والدولي للقانون مرورا بالالتزامات الناتجة عن انضمام الكويت إلى مجموعة من الصكوك الدولية ابتداء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن هناك مجموعة من المعلومات التي يحظر على الجهات الكشف عنها بموجب القانون وعلى رأسها ما يمس الأمن الوطني أو العملة أو الاقتصاد.