قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي اقتراحا بشأن ضوابط تهيئة المرافق والمباني القائمة عامة الاستخدام للأشخاص لذوي الإعاقة.



​وقالت الرومي في اقتراحها: يعتبر الأشخاص من ذوي الإعاقة جزءا فعالا في المجتمع وينبغي إزالة العوائق لتحقيق بيئة سهلة الوصول ولتحقيق العدالة الاجتماعية واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، لذلك نقترح الآتي:



وضع ضوابط لتهيئة المرافق والمباني القائمة عامة الاستخدام لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإعطاء فرصة ثلاث سنوات لتطبيق تلك الضوابط من إقرار هذا المقترح.