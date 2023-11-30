‏كشف رئيس فريق الضبطيــة القضائيــة بوزارة الكهربـاء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري عن قيام الفريق خلال الأيام الماضية بشن حملات واسعة في عموم محافظات الكويت لضبط التعديات والمخالفات ضمن إستراتيجية الفريق وفق القانون 48/2005 والقرار 121/2016، بهدف الحد من التعديات علي شبكتي الكهرباء والمياه.



وأضاف الشمري أن «الفريق نفذ حملات مشتركة عدة بالتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية فـــي المــدن الصناعية وجليب الشيوخ ساهمت في ضبط العديد من المخالفات الجسيمة، تمثلت بالتوصيلات المباشرة والعبـــث بالمصهـــرات والقواطــع والعدادات، تمهيدا لإحالة المخالفين إلى لجنة تطبيق أحكام القانون 48/2005 لاتخاذ الإجراءات القانونية».



وأشار إلى «جهوزية الفريق لموسم الأمطار واستعداده التام لتلقي البلاغات والتعامل معها بالتنسيق مع القطاعات المختصة».