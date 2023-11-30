كشف د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن كواليس أزمة مسلسل «بطن الحوت» وقرار توقيع غرامة مليون جنيه على الشركة المنتجة ومنع التعاون مع مخرج العمل في النقابة، وقال: النقابة ليست ضد الوجوه الجديدة ولا الإبداع ولا حرية الإبداع، ولكن يجب احترام قوانين النقابة ولوائحها، حيث تقضي بضرورة أن يتقدم المنتج بطلب تصريح من النقابة.



وأكد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة قناة «ON»، أن المخالفات في العمل لا تقتصر على الاستعانة بـ «التيك توكر» كروان مشاكل، بل تشمل أمورا أخرى، قائلا: الموضوع ليس مقتصرا على الشخص ولكن على حجم المخالفات في هذا العمل، فهذا المسلسل فيه 83 شخصا يعملون وعدد الأعضاء 25 وعدد المخالفات 55 بنسبة 70% من العاملين في العمل لا علاقة لهم بنقابة المهن التمثيلية ولا نعلم عنهم شيئا.



وأضاف: نرحب بأي موهبة حقيقية، ولكن يجب أن يكون تحت إشراف النقابة، والشركة المنتجة لمسلسل «بطن الحوت» حملت المخرج مسؤولية المخالفات، ولذلك منعنا أعضاءنا من التعامل مع مخرج مسلسل.