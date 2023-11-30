مفرح الشمري



أعرب الفنان القدير عبدالعزيز المسلم، عن شكره وتقديره للأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل لترشيحه ممثلا للفرق الخاصة في اللجنة العليا لمهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 23، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع لإنجاح هذه الدورة من المهرجان الذي يعتبر من المهرجانات المسرحية المهمة في الوطن العربي، وذلك لمخرجاته المميزة طوال دوراته السابقة.



وأضاف المسلم في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة العليا للمهرجان اجتمعت الأسبوع الماضي برئاسة الأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل وقررت تأجيل انطلاق المهرجان لشهر فبراير المقبل بدلا من 12 الشهر المقبل، وذلك حتى تستعد كل الفرق المسرحية للمشاركة وفق شروط المهرجان.



وأشار المسلم إلى أن اللجنة العليا للمهرجان اختارت الفنان القدير سعد الفرج شخصية المهرجان لهذه الدورة نظرا لعطاءاته الكثيرة وإنجازاته المتعددة للحركة المسرحية الكويتية، مشيرا إلى أنه تم وضع توصيات مهمة خلال الاجتماع حول كيفية دعم الفرق المسرحية للمشاركة في هذه الدورة من خلال توفير صالات تدريب للبروفات لهم.