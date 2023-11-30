عبدالحميد الخطيب



بعمل درامي جديد مكون من 30 حلقة، مليء بالقضايا المهمة للمجتمع، تعود النجمة هدى حسين الى جمهورها في رمضان المقبل بعد غيابها الموسم الماضي من خلال بطولة مسلسل تم الكشف عن انه يحمل اسم «زوجة واحدة لا تكفي»، من تأليف الكاتبة هبة مشاري حمادة، إخراج البحريني علي العلي، إنتاج شركة «إيغل فيلمز» للمنتج جمال سنان، وبمشاركة عدد من النجوم: سحر حسين، ماجد المصري، نور الغندور، ليلى عبدالله، فاطمة الصفي، لولوة الملا، حمد أشكناني، ناصر الدوسري، خالد الشاعر، نور الشيخ، وغيرهم.



جمهور هدى حسين ينتظرها بـ«شغف» ليستمتعوا بأدائها التمثيلي المتميز وبالمحتوى والمضمون الفني العالي الجودة الذي تقدمه، ومن المتوقع أن تبدأ تصوير العمل مبكرا حتى لا يتكرر معها ما حدث العام الماضي عندما أعلنت عن دخول مسلسل «ملح وسمرة» منافسات رمضان، لكن تم تأجيله وعرض خارج الشهر الفضيل بسبب تأخير تصويره، وهو من تأليف د.حمد الرومي، إخراج علي العلي، وشاركها البطولة: جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، مشاري المجيبل، نوف السلطان، عبدالله البلوشي، سعاد الحسيني، وغيرهم، وحاز العمل نجاحا كبيرا بين الجمهور.



يذكر انه سيتم تصوير مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» في السعودية، حيث تتواجد النجمة هدى حسين هناك هذه الفترة لمباشرة أعمالها الفنية سواء في المسرح أو التلفزيون، بحسب ما أكدته في تصريحات لها ردا على ما يتردد حول انتقالها للإقامة الدائمة في المملكة.